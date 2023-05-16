Циганик виніс вердикт перспективам Луніна в Реалі
Журналіст Ігор Циганик залишився категоричним в оцінці шансів Андрія Луніна стати першим голкіпером Реала.
"Луніну варто залишатись в Реалі чи шукати новий клуб? Ну вже потрібно шукати новий клуб. Можна чекати, чекати і не дочекатись. Синдром другого воротаря – це дуже велика проблема. Можна бути прекрасним другим голкіпером, але ніколи не стати першим.
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Головне тут – не пересидіти. Наскільки я говорив, що треба Луніну чекати, що він дочекається, але я так розумію, що навіть коли він виходить – йому не йде в Реалі. Тому потрібно шукати. Можна, знову ж таки, залишитись другим номером. Є величезна кількість воротарів, які є хорошими другими, але ніколи не були першими. Тому Луніну треба шукати нову команду", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.
Відзначимо, що Лунін зіграв у 12 матчах за Реал у поточному сезоні, в яких пропустив 13 м'ячів. У чотирьох зустрічах воротарю вдалось залишити ворота на замку.
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