"Луніну варто залишатись в Реалі чи шукати новий клуб? Ну вже потрібно шукати новий клуб. Можна чекати, чекати і не дочекатись. Синдром другого воротаря – це дуже велика проблема. Можна бути прекрасним другим голкіпером, але ніколи не стати першим.

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Головне тут – не пересидіти. Наскільки я говорив, що треба Луніну чекати, що він дочекається, але я так розумію, що навіть коли він виходить – йому не йде в Реалі. Тому потрібно шукати. Можна, знову ж таки, залишитись другим номером. Є величезна кількість воротарів, які є хорошими другими, але ніколи не були першими. Тому Луніну треба шукати нову команду", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

Відзначимо, що Лунін зіграв у 12 матчах за Реал у поточному сезоні, в яких пропустив 13 м'ячів. У чотирьох зустрічах воротарю вдалось залишити ворота на замку.

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