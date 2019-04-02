toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ВОРСКЛА ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Циганик: У певний момент Че Че почав спілкуватись лише з президентом Динамо

19:45 269 Читать на русском
Циганик: У певний момент Че Че почав спілкуватись лише з президентом Динамо
Че Че / фото із соцмереж

Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик розповів про стосунки Че Че з тренерським штабом Динамо та про перехід бразильця у Сан-Паулу.

"Че Че був незадоволений своїм становищем в клубі, у нього не склалися стосунки з тренерським штабом. У певний момент бразилець зрозумів, що з Динамо йому не знайти спільну мову, він почав спілкуватися тільки з президентом клубу.

Сантос хоче викупити Дерліса Гонсалеса у Динамо за 6 мільйонів євро

Рішення про повернення до Бразилії було прийнято в розмові футболіста з президентом клубу. У Сан-Паулу працює тренер Кука, який вважає Че Че своїм улюбленим гравцем. Агенти, які дізналися про інтерес Куки до Че Че, постійно стимулювали бразильця повернутися на батьківщину. В результаті історія закінчилася тим, що бразилець повернувся додому, а сума трансферу склала 5,5 мільйона євро.

Че Че офіційно покинув Динамо і став гравцем Сан-Паулу

У Бразилії йому постійно говорили, що він повинен повернутися, обіцяли більше ігрової практики і говорили про бажання тренера підписати його. Для футболіста, який не має ігрової практики, це дуже сильно впливає в підсвідомості", – сказав Ігор Циганик у передачі Циганик Live.

Теги
Динамо Динамо Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че Сан-Паулу Сан-Паулу Ігор Циганик Ігор Суркіс Трансфери Динамо Київ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Атлетіко
20:30
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук