Циганик: У певний момент Че Че почав спілкуватись лише з президентом Динамо

Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик розповів про стосунки Че Че з тренерським штабом Динамо та про перехід бразильця у Сан-Паулу.

"Че Че був незадоволений своїм становищем в клубі, у нього не склалися стосунки з тренерським штабом. У певний момент бразилець зрозумів, що з Динамо йому не знайти спільну мову, він почав спілкуватися тільки з президентом клубу.

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Рішення про повернення до Бразилії було прийнято в розмові футболіста з президентом клубу. У Сан-Паулу працює тренер Кука, який вважає Че Че своїм улюбленим гравцем. Агенти, які дізналися про інтерес Куки до Че Че, постійно стимулювали бразильця повернутися на батьківщину. В результаті історія закінчилася тим, що бразилець повернувся додому, а сума трансферу склала 5,5 мільйона євро.

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У Бразилії йому постійно говорили, що він повинен повернутися, обіцяли більше ігрової практики і говорили про бажання тренера підписати його. Для футболіста, який не має ігрової практики, це дуже сильно впливає в підсвідомості", – сказав Ігор Циганик у передачі Циганик Live.