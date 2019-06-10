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Циганик "упіймав" зірку збірної Люксембургу в нічному клубі напередодні матчу проти України

11:36 984 Читать на русском
Циганик "упіймав" зірку збірної Люксембургу в нічному клубі напередодні матчу проти України
Жерсон Родрігес / Соцмережі

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів, що бачив футболіста збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса у нічному клубі Львова.

 

"Бажаю збірній Люксембургу спокійної ночі у Львові! Тим більше особисто бачив Родрігеса 8-го червня пізно вночі в одному з відомих нічних клубів Львова! Може вони вже все розуміють", – написав Циганик у твіттері.

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Нагадаємо, матч 4-го туру відбору на Чемпіонат Європи-2020 між Україною та Люксембургом відбудеться сьогодні, 10-го червня, на Арені Львів, початок запланований на 21:45.

До слова, після трьох турів команда Андрія Шевченка посідає першу сходинку у групі В кваліфікації до Євро-2020, маючи в активі 7 залікових пунктів.

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Люксембург Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Ігор Циганик
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