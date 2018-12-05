Циганик: У Олімпіка відібрали перемогу у матчі з Шахтарем, в УПЛ необхідно ввести VAR

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик вважає, що у Олімпіка відібрали перемогу у матчі з Шахтарем, через що в Україні потрібно вводити VAR.

"Планується введення системи в тестовому режимі вже у весняній частині сезону. Можливо влітку ми вже побачимо її на матчах чемпіонату України. Це буде пересувний автобус, який буде приїжджати на два центральні матчі туру. Матчі будуть визначатися Прем'єр-лігою. Тобто він не буде на всіх поєдинках.

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Матч Шахтар – Олімпік ще раз підтвердив, що VAR абсолютно необхідний, тому що у Олімпіка відібрали три очки. У мене переконання, що абсолютно точно відібрали три очки і це дурниця, і такого бути не повинно. Олімпік заслужив на перемогу.

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Я за впровадження VAR. Але тут є ще одна проблема – потрібно навчити арбітрів. Арбітри, які були стовідсотково впевнені в своїх рішеннях, зараз вже почнуть сумніватися, і їм потрібно навчиться працювати з цією системою", – цитує Циганика Динамоманія.