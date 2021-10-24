"Другий центральний поєдинок чемпіонату після зустрічі Ворскли та Шахтаря. Непростий буде матч для Динамо, яке на тижні дуже боягузливо зіграло проти Барселони в Лізі чемпіонів і поступилося з рахунком 0:1.

Воробей: СК Дніпро-1 поки не готовий дати бій таким командам, як Шахтар і Динамо

СК Дніпро-1 зараз посідає четверту сходинку та теж здатний добряче "покусати" суперника. У Довбика буде чудова можливість проявити себе на тлі такого клубу. Тим паче, що були розмови про перехід Артема в Динамо. Форвард набрав зараз хорошу форму. Думаю, що буде цікаве протистояння. Ризикну припустити, що обидві команди заб’ють, а поєдинок завершиться внічию 2:2", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, протистояння між Динамо та СК Дніпро-1 відбудеться вже сьогодні, 24 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ