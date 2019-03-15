Циганик: Ті, хто прийшли на Динамо – Челсі, ще довго не захочуть ходити на стадіон

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився враженнями від розгромної поразки Динамо у Лізі Європи.

"Мені цікаво, коли на Динамо тепер прийде повний стадіон? І чи взагалі це колись буде... Одне точно можу сказати, ті сьогодні прийшов вживу подивитися Динамо, ще довго не матимуть бажання прийти на стадіон!", – написав Циганик у Twitter.

Динамо – Челсі – 0:5 – відео голів та огляд матчу

До слова, повідомлялося, що на трибунах НСК Олімпійський на матчі Динамо – Челсі завітали майже 65 тисяч вболівальників, що є всеукраїнським рекордом у поточному сезоні.

Динамо у рідних стінах програло Челсі з рахунком 0:5 та вилетіло з плей-офф Ліги Європи. Кияни зазнали найбільшої поразки в єврокубках у своїй історії

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