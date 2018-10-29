Циганик: Таке враження, що поразка від Львова стала для гравців Динамо буденною

Відомий журналіст і телеведучий Ігор Циганик прокоментував поразку київського Динамо в матчі 13-го туру чемпіонату України від Львова.

"У Динамо немає стабільності. Після того, як команда зіграла дуже якісну гру проти Ренна в Лізі Європи, вона ніби подарувала надію.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Львів приїхав до Києва і зіграв з Динамо в закритий футбол. А динамівці грали якось не емоційно. Начебто і хотіли щось зробити, але реальних гольових моментів не було.

Поразка від Карпат для Динамо була трагедією. Пам'ятаємо це сплеск емоцій у футболістів, у Хацкевича... Програли Львову – і я б не сказав, що прямо якась трагедія. Таке враження, що подібний результат став буденним", – сказав Циганик в ефірі програми "Профутбол".

Динамо сенсаційно програло Львову