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Циганик: Суркіс серйозно роздумував над призначенням Михайличенка ще після вильоту Динамо з Ліги Європи від Челсі

17:25 679 Читать на русском
Циганик: Суркіс серйозно роздумував над призначенням Михайличенка ще після вильоту Динамо з Ліги Європи від Челсі
Олексій Михайличенко / фото: Динамо

Відомий журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик LIVE" на YouTube розповів про призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера Динамо.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 45+1’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’
5’ Олів'є Жиру
33’ Олів'є Жиру
45+1’ Маркос Алонсо
59’ Олів'є Жиру
78’ Каллум Хадсон-Одой

"Я можу розповісти таку історію: після того, як Динамо вилетіло з Ліги Європи від Челсі на стадії 1/8 фіналу, отримавши 8 "сухих" м'ячів за 2 матчі, тоді вперше заговорили про кандидатуру Олексія Михайличенка.

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Тоді Ігор Суркіс серйозно роздумував і навіть був близьким до того, щоб після закінчення сезону в Динамо відбулася зміна тренера. Зараз мені стало відомо абсолютно точно, що Суркіс шкодує, що не змінив тренера ще влітку.

Ліга чемпіонів була головною ціллю команди на цей сезон. Це завдання вже точно не виконане. Наразі віра в тренера у президента клубу є і вона досить серйозна. Отже гравцям доведеться виконувати вимоги Олексія Михайличенка", – сказав Циганик.

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Теги
Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Ігор Суркіс Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо - Челсі Динамо Динамо Ігор Циганик
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