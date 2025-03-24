"Жодного кривого слова у бік збірної України я сказати не можу. Це об'єктивна реальність на сьогодні. Хто б що не казав, нам виявили наш рівень. Програти в один м'яч одній із топових команд Європи у стикових матчах – це футбол. Хтось виграє, хтось програє.

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Якби після Євро нам сказали, що основною парою центральних півзахисників будуть Ярмолюк та Калюжний, 99% людей покрутили б пальцем біля скроні. Ми формуємо нову команду. Нічого поганого не сталося. Ми дали бій одній із найкращих команд Європи", – зазначив Циганик на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, збірна України не змогла пробитись до дивізіону А Ліги Націй, поступившись Бельгії з рахунком 3:4 за сумою двох матчів.

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