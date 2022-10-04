Циганик став на захист Петракова через розмови про звільнення: "Вважаю його майже геніальним тренером"
Журналіст Ігор Циганик поділився своїми роздумами про майже півторарічну роботу Олександра Петракова у збірній України.
"Я не ставлюсь упереджено до Петракова. Навпаки, вважаю його дуже хорошим тренером, майже геніальним. Він зумів побудувати дуже хороший колектив. Зараз йдуть розмови про звільнення. Його потрібно залишати, дати можливість продовжити контракт і далі працювати.
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Те, як він працює, дуже прогресивно. У нього прекрасний тренерський штаб, до нього їдуть усі футболісти збірної України з захопленням. Навіть з травмами їдуть, щоб побути у тій аурі, яку створив Олександр Васильович. Ярмоленко і Зінченко практично кожне слово хапають з рота Петракова.
Як можна змінити такого тренера? Це просто неприпустимо. Вважаю, що буде великою помилкою і ганьбою, якщо не продовжать контракт з Петраковим. Те, що він програв, буває. Він же не може вийти на поле і забити замість гравців. У нього ніколи не було конфліктів з футболістами, все гаразд.
Гра, яку демонструє збірна, доволі прогресивна. Там є ідеї, як розвиватись. Я бачу, що через 2-3 роки наша команда буде суттєво сильнішою. Не розумію, які можуть бути розмови про звільнення. Гомеса називають, Реброва... Це щось незрозуміле для мене", – заявив Циганик.
Нагадаємо, угода наставника "синьо-жовтих" розрахована до 31 грудня 2022-го. Цього року збірна не виконала свої два головні завдання – не вийшла на ЧС-2022 і не повернулась в еліту Ліги націй.
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