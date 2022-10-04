"Я не ставлюсь упереджено до Петракова. Навпаки, вважаю його дуже хорошим тренером, майже геніальним. Він зумів побудувати дуже хороший колектив. Зараз йдуть розмови про звільнення. Його потрібно залишати, дати можливість продовжити контракт і далі працювати.

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Те, як він працює, дуже прогресивно. У нього прекрасний тренерський штаб, до нього їдуть усі футболісти збірної України з захопленням. Навіть з травмами їдуть, щоб побути у тій аурі, яку створив Олександр Васильович. Ярмоленко і Зінченко практично кожне слово хапають з рота Петракова.

Як можна змінити такого тренера? Це просто неприпустимо. Вважаю, що буде великою помилкою і ганьбою, якщо не продовжать контракт з Петраковим. Те, що він програв, буває. Він же не може вийти на поле і забити замість гравців. У нього ніколи не було конфліктів з футболістами, все гаразд.

Гра, яку демонструє збірна, доволі прогресивна. Там є ідеї, як розвиватись. Я бачу, що через 2-3 роки наша команда буде суттєво сильнішою. Не розумію, які можуть бути розмови про звільнення. Гомеса називають, Реброва... Це щось незрозуміле для мене", – заявив Циганик.

Нагадаємо, угода наставника "синьо-жовтих" розрахована до 31 грудня 2022-го. Цього року збірна не виконала свої два головні завдання – не вийшла на ЧС-2022 і не повернулась в еліту Ліги націй.

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