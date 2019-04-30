Циганик спрогнозував терміни повернення Дуелунда в основу Динамо після важкої травми

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився інформацією щодо відновлення півзахисника Динамо Міккела Дуелунда.

"Я думаю, що Дуелунд ще зіграє в поточному сезоні. Він уже почав працювати в загальній групі, але спочатку йому потрібно зіграти хоча б один тайм за дубль, щоб потім вийти в матчі першої команди. Данець повинен набрати ігрові кондиції.

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Я сподіваюся на нього, адже в середині поля Динамо дуже потрібна допомога. Зараз у киян на цій позиції – безальтернативна і дуже важка історія. А Дуелунд не тільки б додав конкуренції, але і просто цікаво подивитися на цього хлопця, який непогано почав, забивши гол Арсеналу, а потім трапилася травма", – сказав Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, в грудні 2018-го у матчі групового етапу Ліги Європи проти Яблонця Дуелунд отримав травму. Лікарі діагностували перелом щиколотки. В поточному сезоні УПЛ він провів 6 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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