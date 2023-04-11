"Не думаю, що за грою Металіст вилетить у Першу лігу. Що буде в разі вильоту команди? Я чесно не знаю. Точно відомо, що є фінансування до кінця цього сезону, і воно пристойне.

"Ситуація в Металісті дуже складна": екс-кіпер Динамо чекав суперкоманду, а опинився в "руїнах" після Ярославського

Є деяка заборгованість щодо зарплатні, але поступово вона виплачується. Я можу точно сказати, що якщо Металіст вилетить у Першу лігу, то фінансування значно зменшиться, але клуб не зникне", – заявив журналіст в етері авторської програми Циганик Live.

Нагадаємо, для оновленого харківського клубу цей сезон став першим в еліті. Зараз команда йде передостанньою в УПЛ, випереджаючи Львів на 5 пунктів.

Шахтар дотиснув Металіст і відірвався на вершині УПЛ – подвиги кіпера не допомогли харків'янам перервати жахіття