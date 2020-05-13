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Циганик скептично оцінив відновлення сезону УПЛ у травні – журналіст прогнозує інші терміни

12:14 298 Читать на русском
Циганик скептично оцінив відновлення сезону УПЛ у травні – журналіст прогнозує інші терміни
Ігор Циганик та Андрій Пятов / Фото Instagram

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик вважає, що УПЛ не зможе відновити сезон до літа.

"Старт УПЛ запланований на 30 травня, і ми б цього хотіли. Але чи повернеться український футбол 30-го травня? Я скептично налаштований.

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Я вважаю, що раніше середини червня матчів не буде. Тому що потрібно пройти всі медичні протоколи, визначити, як догравати чемпіонат... Потрібно, щоб відбулися збори клубів.

Команди повертаються до тренувань, але раніше середини червня матчів не буде, на мій погляд", – сказав журналіст для програми Циганик Live.

Нагадаємо, УПЛ призупинила розіграш чемпіонату після 23-го туру через пандемію.

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коронавірус УПЛ Ігор Циганик
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