"Шахтар підписав довгострокові контракти з Мудриком та Судаковим, оскільки розуміє, що треба покладатися на своїх молодих футболістів. Підписав хороші угоди – на рівні основних футболістів "гірників". До цього у них були невеликі контракти – 5-7 тисяч доларів.

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Багато разів мене критикували, що я щось вигадую проти Шахтаря, проти португальців. Але все прийшло до того, що так і є – треба вірити в українських футболістів. Судаков і Мудрик зараз виглядають значно цікавіше, ніж Соломон і Тете.

Вважаю, що чотири роки Шахтар загубив у трансферній політиці. Зараз потроху все буде виправлятися, бо прийшла людина, яка розуміє футбол – це, насамперед, Срна. Людина, яка грала у футбол, розуміє, що це таке.

Мушу віддати належне, що зараз стратегія правильніша. Навіщо купувати незрозумілих, світити їх, штучно ставити, якщо є такі самі свої, а може навіть і кращі. Напевно, кращі, бо прогрес у Лізі чемпіонів помітний. Всі клуби повинні зараз брати приклад з Динамо та Шахтаря – орієнтуватися на своїх футболістів", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Шахтар нещодавно продовжив контракти з Михайлом Мудриком та Георгієм Судаковим до кінця 2026 року.

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