Циганик: Русин дуже хотів покинути Динамо взимку

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів про бажання форварда Динамо Назарія Русина перейти в інший клуб.

"Взимку Русин дуже хотів піти з Динамо. Він сказав, що його там не бачать, а він готовий грати в основному складі, рости, прогресувати. А Динамо купує нападників, дає їм більше часу на полі.

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Русин хотів піти в оренду і себе там показати. Яскравим прикладом для цього був Яремчук.

Михайлів (екс-президент Львова, – прим. Футбол 24) просто вмовив Русина залишитися в Динамо. Попросив ще півроку потерпіти, шукати свій шанс. З огляду на те, як він виглядав на зборах, свій шанс він використовував. Далі вже все залежить не від нього. Якщо людина забиває на зборах, а його не ставлять в основних матчах, значить є певна упередженість", – сказав Циганик у своїй програмі на FootballHub.

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