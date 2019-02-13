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Циганик: Русин дуже хотів покинути Динамо взимку

21:45 712 Читать на русском
Циганик: Русин дуже хотів покинути Динамо взимку
Назарій Русин / соцмережі

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів про бажання форварда Динамо Назарія Русина перейти в інший клуб.

"Взимку Русин дуже хотів піти з Динамо. Він сказав, що його там не бачать, а він готовий грати в основному складі, рости, прогресувати. А Динамо купує нападників, дає їм більше часу на полі.

Циганик: Динамо продовжує шукати форварда

Русин хотів піти в оренду і себе там показати. Яскравим прикладом для цього був Яремчук.

Михайлів (екс-президент Львова, – прим. Футбол 24) просто вмовив Русина залишитися в Динамо. Попросив ще півроку потерпіти, шукати свій шанс. З огляду на те, як він виглядав на зборах, свій шанс він використовував. Далі вже все залежить не від нього. Якщо людина забиває на зборах, а його не ставлять в основних матчах, значить є певна упередженість", – сказав Циганик у своїй програмі на FootballHub.

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Теги
Ігор Циганик Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Назарій Русин Назарій Русин Динамо Динамо
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