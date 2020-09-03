"Офіційна причина – економічна ситуація в країні. Всі проекти мають бути економічно виправдані. На даному етапі "Профутбол" не був на такому рівні, щоб приносити якісь доходи. Тому програму закрили, а весь штат департаменту спортивних проектів звільнили. Зараз керівництво вимагає економічного виправдання всіх проектів на телеканалах. Вони повинні мати позитивне сальдо.

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Через пандемію ринок реклами впав – на дуже багато відсотків у порівнянні з минулим роком. Тобто зараз заробити на ній важко, а це було єдине поповнення для бюджету. Тому ситуація складна. Я не розглядав ніяких пропозицій. Готувався до нового сезону "Профутбол". Подивимося, що буде далі", – розповів Циганик в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, 16 серпня програма "Профутбол" востаннє вийшла в ефір. До 10-річного ювілею забракло зовсім трохи – якихось два тижні. З серпня 2010-го програма виходила увечері кожної неділі.

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