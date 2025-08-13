"Все дуже просто. Коли я говорив про Хамрун Спартанс, я казав тоді, що мені здається, що там щось буде готуватися. Що команда на втомі повинна пройти Хамрун Спартанс, а потім йти далі. Це все х*рня. Команда просто не готова до сезону. Фізично не готова до сезону. Якщо в тебе немає сили, то яка б тобі команда не випала, що б ти не хотів робити, що б ти не вигадував – це все фігня. Команда просто не го-то-ва. Вона була не готова до тих умов на Кіпрі, не була готова до цієї команди. Кіпріоти прекрасно вивчили Динамо. А Динамо що робило – я не знаю.

Я не дуже люблю, коли говорять банальні фрази на передматчевих прес-конференціях. Якісь заобрійні, зарозумні фрази, якісь образи. А потім воно виходить – це г*вно, обіс*алися. Виходити й розказувати: "Ми там те, се, все, там і там", а потім вийти і зіграти те, що вони зіграли – це соромно. Це, м'яко кажучи, соромно. Тому що я не розумію, завдяки чому київське Динамо взагалі планувало обігрувати цей Пафос у двох матчах.

Найгірше в цій всій історії, що від тайму до тайму ми грали гірше. Ми грали перший тайм першого матчу краще, мали моменти, бігли і створювали. Другий – гірше, пропустили гол. Перший тайм на виїзді ми зіграли ще гірше, ніж другий домашнього матчу. А останній тайм – це взагалі катастрофа. Це об'єктивно можна зрозуміти, тому що останній тайм був найважчим за погодніми умовами, ми розуміли, що не витримає Динамо до кінця. Але так не може бути, щоб навіть з перших хвилин матчу, з перших моментів Динамо взагалі не розуміло, що відбувається на полі.

Це безідейне Динамо. Я не бачив, як ми збиралися перемагати цей Пафос. Пафос реально познущався над нами і показав нам місце. Ось цим "зіркам", які повиходили на поле, він показав, хто вони, де вони і як вони. Це вже не молода команда, це команда досвідчена, там готові майстри. Якщо ми не можемо розрахувати політ м'яча, три футболісти б'ться, біжать за ним, а один гравець їх обходить – це дурниця. Якщо ми не можемо організувати вихід з оборони в атаку просто через пас, а починаємо вибивати м'яч – це цирк і безнадія.

Посмішки гравців Динамо наприкінці матчу? Це опускаються руки. Команда не готова. Що робив тренерський штаб і як готував команду – я не уявляю собі", – заявив Циганик.

Нагадаємо, чемпіон України за 2 матчі не зміг навіть забити кіпрському клубу і звалився в Лігу Європи. Там Динамо потрібно долати переможця пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

