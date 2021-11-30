"Трансферна політика Динамо буде не настільки активною, як влітку. Немає сенсу посилювати команду виключно під УПЛ. Кадрів киян вистачить для того, щоб дограти чемпіонат і дати шанс деяким футболістам. Той же Вербіч мало грав.

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Що стосується трансферних цілей Динамо... Не знаю конкретно про Вілью і Бобока, але думаю, що, швидше за все, у київському клубі їх не буде. А от кого шукають динамівці, так це нападника. Також два центральних захисники Динамо відіграли майже весь рік. Це Сирота і Забарний. Вони зовсім молоді. Луческу розуміє, що повинен бути один досвідчений центрбек. Як свого часу був Сосніхін.

Також йде пошук центрального півзахисника. Для того, щоб створити конкуренцію Буяльському. Але поки без конкретних прізвищ. Луческу дуже задоволений Вітінью і Шапаренком", – сказав Циганик у програмі "Циганик Livе".

Нагадаємо, після 16-ти турів Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар за кращою різницею голів – у обох команд по 41 очку.

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