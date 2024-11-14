Журналіст та коментатор Ігор Циганик розповів про суми преміальних, які динамівці отримували у 90-х за перемогу в Лізі чемпіонів.

"Кажуть, що зарплата в Динамо була приблизно 5 тисяч доларів, можливо 10. За одну гру (перемогу) в Лізі чемпіонів кожен з них міг заробити 20 тисяч.

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Коли вперше озвучили таку суму за перемогу, то Віталій Косовський, який трохи заїкався, довго не міг запитати: "К-к-кожному?". Коли відповіли, що кожному, то казали, що він готовий був сам обігрувати всіх. Футболісти могли розбагатіти буквально за одну гру. І це, звісно, було важливим стимулом для них", – сказав Циганик в авторській програмі на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, Динамо в сезоні 1998/99 дійшло до півфіналу Ліги чемпіонів, де за підсумками двох матчів поступилось мюнхенській Баварії.

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