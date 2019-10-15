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Циганик розкритикував Кадара за провальний виступ у збірній Угорщини

19:52 1576 Читать на русском
Циганик розкритикував Кадара за провальний виступ у збірній Угорщини
Тамаш Кадар / Фото ФК Динамо

Журналіст Ігор Циганик оцінив дії захисника Динамо Тамаша Кадара, який став одним з головних антигероїв збірної Угорщини у матчі відбору Євро-2020 проти Хорватії.

5’ Лука Модріч
24’ Бруно Петковіч
42’ Бруно Петковіч
 
Ласло Кляйнхайслер 56’
5’ Лука Модріч
24’ Бруно Петковіч
42’ Бруно Петковіч
56’ Ласло Кляйнхайслер

"Чи прописано у контракті Кадара, що він повинен зіграти 75% матчів Динамо за сезон або чому йому так довіряють? Такого не може бути.

Парад жахливих помилок Кадара у відеоогляді матчу Хорватія – Угорщина – 3:0

Зараз у Динамо травмувався Бурда і у команди виникла проблема з центральними захисниками. Попов відновився, але у нього немає ігрової практики, на Самбрано не розраховують. Але те, як Кадар зіграв за збірну Угорщини проти хорватів... Це ні в які ворота не лізе!

Футболіст не може прописувати у своєму контракті, що він повинен вийти у 75% ігор за сезон. Та й будь-яку іншу кількість матчів теж. Все вирішує тренер", – сказав ведучий ПроФутбол в ефірі ЦиганикLive.

Нагадаємо, Кадар припустився двох помилок, які призвели до голів хорватів у ворота збірної Угорщини.

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Теги
Євро-2020 Динамо Динамо Хорватія - Угорщина Тамаш Кадар Тамаш Кадар Угорщина Угорщина Ігор Циганик
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