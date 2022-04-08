"Це справа Петракова, викликати чи не викликати Ракицького. Ярослава дуже давно не було у збірній, але якщо він підходить...

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Дуже багато упереджень було щодо моїх слів, що якщо Ракицький підходить Петракову, то він може бути у збірній України. Людина зробила свій крок і пропустила, можливо, свої найкращі роки в збірній. Але потім, у момент, коли потрібно розібратися у ситуації, він зайняв правильну позицію. І для українців і для багатьох людей ця позиція є правильною. І він повинен бути поновлений у тих самих обов’язках і правах, які зараз є в українців.

Тобто, якщо він потрібен Петракову, то хай їде. Наставнику збірної потрібно обирати, він буде нести відповідальність за результат", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, нещодавно Ракицький розірвав контракт із Зенітом, який був розрахований до 30 червня. Колишній захисник Шахтаря виступав у Росії останні 3 роки, а зараз тренується з Металістом.

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