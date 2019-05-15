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Циганик прокоментував інформацію щодо можливого переходу Хачеріді у Шахтар

15 травня 08:50 2591 Читать на русском
Циганик прокоментував інформацію щодо можливого переходу Хачеріді у Шахтар
Євген Хачеріді / фото із соцмереж

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик вважає, що Хачеріді не перейде у Шахтар.

"Хачеріді перейде в Шахтар? Думаю, що ні. Дехто каже, що так. Я так розумію, що ні. Шахтар повинен мати до себе повагу. Брати такого футболіста досвідченого.

Хачеріді близький до переходу в Шахтар, – ЗМІ

Хоча Хачеріді залишається одним з найкращих українських захисників. Він має швидкість, довгі ноги, не поступається в боротьбі. Але один мінус Хачеріді і будь-якого гравця в такому віці – проблема з поверненням форми.

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Ось якщо він зберіг себе в хорошій фізичній формі, то чом би й ні. Але якщо ви питаєте мене, чи чув я щось подібне, то скажу, що ні", – сказав Ігор Циганик у програмі "Циганик Live" на FootballHub.

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Теги
Трансфери Ігор Циганик Шахтар Шахтар Трансфери чемпіонату України Євген Хачеріді Євген Хачеріді Трансфери Шахтаря
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