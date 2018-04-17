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Циганик пригадав свій перший коментаторський досвід

16 квітня 23:27 183 Читать на русском
Циганик пригадав свій перший коментаторський досвід
Ігор Циганик / фото із соцмереж

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик в ефірі програми Вацко Live розповів про свій перший коментаторський досвід.

"Сергій Степанович Савелій запропонував мені поїхати разом з ним коментувати поєдинок Карпати – Шахтар.

"Якби Бекхем подав до суду, Джулая б не впустили в Ірландію". Сергій Савелій – про підозрілі відрядження, відмову від поїздки в Росію і ризик стати наркобароном

Я спитав "Ми разом коментуємо?" Він відповів ствердно та почав трансляцію. Ходила одна жіночка, яка приносила нам воду. Вони перед грою мило посміхались один до одного. І тут Савелій каже "Шановні глядачі, для вас цей матч буде коментувати молоде дарування Ігор Циганик". Після цих слів він зняв гарнітуру і просто пішов.

Підозрюю, що він пішов продовжувати бесіду, там йому було цікавіше. Я відпрацював, потім питаю Савелія після гри, в чому справа. Він відповів: "Ігоре, не спробуєш – не випливеш. Якщо ти будеш зі мною, то не відчуєш тієї атмосфери. Ти або випливеш, або не випливеш". Ось так я стартував. Відкоментував так собі", – розповів Циганик в ефірі програми Вацко Live.

Теги
Ігор Циганик Сергій Савелій телебачення
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