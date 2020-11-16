Журналіст Ігор Циганик дізнався у Андрія Шевченка, чому наставник "синьо-жовтих" замість досвідченого ветерана Динамо Віталія Буяльського викликав у збірну трьох гравців молодіжки.

"Відповідь Шевченка полягала в тому, що, коли відбуваються матчі збірних, тренери клубних команд мають свій цикл. І цей цикл не передбачає наявність ігрового тонусу.

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Під час цього двотижневого циклу у перший тиждень даються навантаження. І лише під кінець другого тижня футболісти повинні увійти в ігровий тонус, щоб мати можливість вийти на пік своїх кондицій.

І футболісти, які не пройшли цей цикл, їх буде дуже важко збалансувати зі збірниками. Бо у них зовсім інші навантаження. А футболісти молодіжної збірної перебувають в ігровому ритмі. Тому добирати легше гравцями молодіжної збірної.

Крім того, важливий аспект – що гравці молодіжної збірної постійно проходять тести", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, 17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй.

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