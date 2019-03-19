Циганик пояснив, чому Селезньов не забиває в Малазі

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" розповів про проблеми українського нападника Євгена Селезньова в іспанській Малазі.

"Євген Селезньов – це футболіст, який може вирішувати моменти. Футболіст дуже високої кваліфікації. Він зараз перебуває в такому віці, що він сам знає, як йому краще бути, де перебувати і що йому робити.

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Іноді партнери його не повністю розуміють. Гадаю, саме в цьому і є причина того, що він не забиває в Малазі. Та й грає небагато. Тому зараз у збірній його немає", – сказав Циганик.

В нинішньому сезоні Євген Селезньов провів 9 матчів за Малагу, переважно виходячи на заміну (лише 2 матчі в основі). Відзначитися забитими м’ячами в Сегунді українцеві ще не вдалося.

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