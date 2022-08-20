"Розмовляв із президентом Динамо про те, чому команда переїхала до Кракова. Все дуже просто. За матч у Лодзі потрібно було платити близько 150 тисяч євро. У Кракові ціни втричі менші. Нині це великі гроші.

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Динамівці житимуть на базі Краковії. Обслуговчий персонал мешкатиме в готелі, який розташований поряд. Тренуватиметься і гратиме Динамо на стадіоні Краковії. І я розумію цю історію. Зараз усі мають рахувати гроші. Ніхто нічого не дарує, а утримувати команди в таких умовах важко", – розповів Циганик у програмі Циганик Live.

Зазначимо, що представники Динамо завершують переговори із Краковією щодо оренди її тренувального комплексу та клубного стадіону в Кракові, який вміщує 15 тисяч глядачів. Тут "біло-сині" хочуть проводити не лише матчі єврокубків, а й деякі на внутрішній арені.

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