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Циганик пояснив, чому Динамо буде мотивоване у матчі з Маріуполем

18 травня 09:13 334 Читать на русском
Циганик пояснив, чому Динамо буде мотивоване у матчі з Маріуполем
Ігор Циганик / соцмережі

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик зробив свій прогноз на матч 29 туру УПЛ Динамо – Маріуполь.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

"Динамо необхідно гідно завершити чемпіонат. Матч для Маріуполя буде дуже важливим у цьому плані. У свою чергу, маріупольці б’ються за четверте місце. Ця позиція дозволяє розпочати участь у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи та змогу пізніше розпочати підготовку, щоб її не форсувати завчасно.

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Це історичний момент для Динамо. Достойне завершення чемпіонату буде для тренерського штабу та футболістів аргументом для того, щоб спокійно ввійти в наступний сезон. Упевнений, що динамівці будуть налаштовані рішуче. Хоча існують кадрові питання, приміром, травмувався Миколенко.

Ризикну припустити, що Динамо буде вмотивоване та агресивне, що дозволить виграти, окрім того, Маріуполь заб’є в Києві", – цитує Циганика Рейтинг Букмекерів.

Динамо – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

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Теги
Ігор Циганик Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Динамо - Маріуполь
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