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Циганик порівняв Миколенка з Лужним

15:28 603 Читать на русском
Циганик порівняв Миколенка з Лужним
Віталій Миколенко / Фото ФК Динамо

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився думками щодо перспектив 19-річного захисника Динамо Віталія Миколенка.

"Миколенко ще дуже молодий футболіст. Це футболіст, який ще буде помилятися. Так стається, коли тобі дають шанс і починають від тебе вимагати, щоб ти був на стабільно високому рівні.

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Я пам'ятаю на цій позиції Олега Лужного. Він дуже добре почав, через пів року після переїзду зі Львова він вже одягнув футболку з написом "СССР" в матчі проти Німеччини, але потім він довго ріс і у нього були нестабільні гри. Коли повернувся Лобановський, Лужний був уже в більш серйозному віці – він відіграв свої найкращі сезони.

Від Миколенко, як і від усього київського Динамо не слід чекати стабільності. Миколенко – це футболіст, який може дати швидкість і динаміку. На якій позиції його використовувати – лівого або центрального захисника? На позиції лівого захисника він дає швидкість. Для позиції центрального захисника у нього досить футбольного інтелекту. У матчі проти Шахтаря він якраз грав на цій позиції і грав дуже добре. Мені здається, що для нього ще не знайшли оптимальну позицію і ще будуть шукати", – сказав Циганик в ефірі програмі "Циганик Live".

В поточному сезоні УПЛ Миколенко провів 11 матчів.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Олег Лужний Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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