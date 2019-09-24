Циганик: Півтори тисячі квитків на матч Україна – Сербія були просто анульовані

Відомий журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик LIVE" на YouTube застеріг уболівальників від купівлі квитків на поєдинки збірної України у спекулянтів.

"Закликаю усіх купувати квитки на матчі збірної виключно у офіційних джерел. Річ у тому, що квитки зараз іменні. Деякі люди купували квитки під іншими іменами і потім продавали їх з рук. І в підсумку півтори тисячі квитків, які були розписані на якісь організації, чи ще когось, були просто анульовані.

Сербія – Україна: команда Шевченка залишиться без підтримки на вирішальний матч відбору до Євро-2020

Шансів потрапити на матч із "лівими" прізвищами дуже мало. Тому купуйте квитки у офіційних джерел. Так намагаються побороти спекуляцію.

Тож, якщо купуватимете з рук, то дуже велика ймовірність того, що ви не потрапите на гру. Адже півтори тисячі фанів не потрапили на матч Україна – Сербія, бо не змогли документально підтвердити, що квитки куплені ними, а не спекулянтами", – сказав Циганик.

Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА