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Циганик: Півтори тисячі квитків на матч Україна – Сербія були просто анульовані

18:25 636 Читать на русском
Циганик: Півтори тисячі квитків на матч Україна – Сербія були просто анульовані
Україна – Сербія / фото: REUTERS

Відомий журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик LIVE" на YouTube застеріг уболівальників від купівлі квитків на поєдинки збірної України у спекулянтів.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Закликаю усіх купувати квитки на матчі збірної виключно у офіційних джерел. Річ у тому, що квитки зараз іменні. Деякі люди купували квитки під іншими іменами і потім продавали їх з рук. І в підсумку півтори тисячі квитків, які були розписані на якісь організації, чи ще когось, були просто анульовані.

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Шансів потрапити на матч із "лівими" прізвищами дуже мало. Тому купуйте квитки у офіційних джерел. Так намагаються побороти спекуляцію.

Тож, якщо купуватимете з рук, то дуже велика ймовірність того, що ви не потрапите на гру. Адже півтори тисячі фанів не потрапили на матч Україна – Сербія, бо не змогли документально підтвердити, що квитки куплені ними, а не спекулянтами", – сказав Циганик.

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Теги
Ігор Циганик Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Сербія
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