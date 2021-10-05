"Після гри з Баварією у роздягальні був такий рознос! Луческу робив такий розгін футболістам своєї команди, що ви просто не уявляєте. Стіни ходуном ходили.

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Відразу після повернення з Мюнхена вся команда поїхала на базу: теорія, тренування і це дало свої плоди. Десь Луческу достукався. Футболісти з Шахтарем зіграли не так яскраво, як хотілося б, щоб грало Динамо, але команда зіграла організовано.

Знову ж таки, травма Траоре дуже допомогла Динамо. Я вважаю, що якби був би на полі Лассіна, то у ті півгодини, коли Динамо почало підсідати в другому таймі, Шахтар обов'язково б забив", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, в 10-му турі УПЛ Динамо розписало безгольову нічию з Шахтарем і продовжує випереджати "гірників" на три очки.

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