Циганик підтвердив намір "1+1 Media" придбати права на показ Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик поділився інсайдом щодо планів медіахолдингу "1+1 Media" на показ єврокубків.

"Наступний сезон був у попередньому пакеті, тому його покажуть ті, хто виграв попередній тендер. УЄФА попередив всі телекомпанії в Україні, що у вересні буде розігрувати новий тендер. Але ситуація з коронавірусом внесла свої корективи. Поки немає ясності, як і коли буде проходити наступний сезон ЛЧ і ЛЄ. Думаю, ближче до зими УЄФА визначиться з тим, щоб дати телекомпаніям пропозиції.

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Наскільки я знаю, група компаній "1+1" цікавилася можливістю взяти участь в тендері, щоб купити права на показ матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. В принципі, ці плани не змінилися, але зараз м'яч на половині поля УЄФА, вони повинні сформувати пропозицію", – сказав Циганик в ефірі ЦиганикLive.

Нагадаємо, наразі офіційними трансляторами єврокубків в Україн є телеканали "Футбол".

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