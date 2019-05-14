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Циганик переконаний, що Супряга залишиться в Динамо

14 травня 21:17 661 Читать на русском
Циганик переконаний, що Супряга залишиться в Динамо
Владислав Супряга / фото із соцмереж

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "ЦиганикLIVE" прокоментував чутки про майбутнє нападника Динамо Владислава Супряги.

"Супряга повернеться в СК Дніпро-1? Не думаю. Думаю, він залишиться в Динамо і буде створювати конкуренцію іншим форвардм. Він повинен показати, що за нього не дарма заплатили такі гроші", – сказав Циганик.

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Нагадаємо, Супряга перебрався в Динамо минулого літа. Однак нападник не зумів завоювати місце в основному складі "біло-синіх" і переважно виступав у молодіжній команді Динамо.

В нинішньому сезоні нападник провів 9 матчів за першу команду киян у всіх турнірах, в яких відзначився однією гольовою передачею.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Владислав Супряга Владислав Супряга
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