"Навіть якщо збірна залишить відбір до Євро-2024, то Ребров на 99 відсотків не залишиться в Аль-Айні. Щоб мати можливість колись повернутися, потрібно піти красиво. Ребров міг очолити збірну перед матчами плей-офф ЧС-2022. В УАФ тоді вирішили, що нечесно буде не дати Петракову відпрацювати ці матчі. У Реброва тоді закінчувався контракт, і він міг спокійно прийти до команди.

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Щодо його помічників уже ведуться переговори з агентами. Будуть два іспанці. Вісенте Гомес та ще один фахівець. Схоже, буде український тренер воротарів. Чув, що це може бути Рустам Худжамов, але я не знаю. Я думаю, що після закінчення сезону Ребров очолить збірну України.

На червневі матчі він уже буде із командою. Думаю, він попросить керівництво клубу відпустити його. Зараз він не хоче підписувати контракт з УАФ, щоб не зіпсувати відносини в Аль-Айні", – зауважив Циганик в програмі вЗбірна.

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