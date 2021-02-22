Журналіст та коментатор Ігор Циганик розповів про платежі солідарності, які луганський клуб отримав за переходи півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

"Зоря отримала гроші за трансфер Руслана Маліновського. Це були платежі солідарності за підготовку футболіста.

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Скільки? Це немалі гроші. Якщо прикинути, то це могло бути десь під півмільйона євро за перехід Маліновського з Шахтаря в Генк, а пізніше – з Генка в Аталанту. Сумарно – півмільйона євро", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Маліновський розкрився саме в Зорі, а влітку 2017-го Шахтар продав його Генку. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 2 млн євро. Подальший перехід українця в Аталанту обійшовся бергамаскам у 13,6 млн євро.

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