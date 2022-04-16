"Наша футбольна спільнота має зробити все можливе та неможливе, щоб наші футболісти не вважалися легіонерами в Європі. Для нас це найголовніше та найперспективніше. Це дасть сильний поштовх для розвитку українського футболу.

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Якщо українці не вважатимуться легіонерами в європейських клубах, то їм не доведеться конкурувати з бразильцями та аргентинцями за місце у складі. Латиноамериканський ринок ми все одно не переб'ємо.

Нам треба конкурувати із європейцями. Нам необхідно бути в такому самому статусі. Тоді Україна зможе наповнити молодими футболістами багато європейських чемпіонатів. Нехай спочатку це будуть не топ-чемпіонати. Це буде гарна нагода для того, щоб вкладати гроші в українських футболістів та український футбол", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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