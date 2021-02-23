"Русину потрібно було щось поміняти. У нього були варіанти в УПЛ, але він вирішив, що він вже тут поїздив, тут вже був, тому він вирішив спробувати себе в Польщі.

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Йому з Варшави взагалі ближче до рідного дому, ніж із Києва. Думаю, він буде себе там почувати в досить близькому оточення. Думаю, у нього там все вийде", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

Зауважимо, Назарій минулого тижня прибув в Легію для проходження медогляду, але про трансфер чемпіон Польщі ще не оголосив. 22-річного форварда нібито мають орендувати до грудня 2021-го. У Динамо при Луческу Русин зіграв лише один поєдинок.

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