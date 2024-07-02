"Керівництво Динамо залишилося досить виступом своїх гравців на Євро-2024. Бражко – опорний півзахисник на багато років для збірної. Це побачили не лише ми, а й скаути. Він дебютував у стикових матчах, а зараз це вже головний гравець національної команди. Шапаренко зіграв на своєму рівні. Він не перевершив себе, але зіграв стабільно.

Плювок в обличчя Суркісу – Лаціо готується зробити Динамо принизливу пропозицію щодо Шапаренка

Микола після травми дав такий рівень і показав, що може бути корисним та цікавим певним клубам. Інтерес буде, просто який? Він був і до Євро-2024. Лаціо цікавилося і Шапаренком, і іншими футболістами Динамо. Але вони готові заплатити 2-3 млн. 10 млн за українця – це щось таке за обрієм. Якщо Динамо продасть гравця за 10 млн, то чи придбає воно на цю суму такого ж футболіста? Є питання, чи він захоче сюди їхати", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Додамо, що Шапаренко долучився до обох результативних дій України на Євро-2024, забивши у ворота Словаччини, а потім віддавши асист Роману Яремчуку. Бражко зіграв у поєдинках проти Словаччини та Бельгії, замінивши в основі Тараса Степаненка.

Герой дня: Шапаренко вразив УЄФА і прокладає трансфер з Динамо – від півтора тисячі гривень до 300 мільйонів євро