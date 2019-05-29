toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Циганик: Олімпік має бути повністю дискваліфікований або опинитись у Першій лізі

09:10 1370 Читать на русском
Циганик: Олімпік має бути повністю дискваліфікований або опинитись у Першій лізі
Карпати – Олімпік – 3:3 / фото: ФК Олімпік

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про санкції, які після закінчення сезону можуть бути накладені на донецький Олімпік.

"Зараз усі великі люди шукають можливості, вичитують регламент для того, щоб прийняти рішення. Апеляційний комітет, швидше за все, залишить попереднє рішення. Тому що жодних доказів, що футболісти невинні, не надано. Команди U-21 і U-19 дискваліфіковані. Найближчим часом має бути рішення.

Олімпік врятував виїзну нічию з Карпатами у матчі з шістьма голами

Не знаю, чого його так довго затягують. Можливо, рішення навмисно затягують до закінчення чемпіонату, щоб розуміти, який склад учасників буде на наступний сезон. Існують різні варіанти: повна дискваліфікація Олімпіка, або Олімпік опиниться в Першій лізі. Тому що U-21 і U-19 немає.

Не знаю, яке має бути виправдання, щоб Олімпік існував в УПЛ далі без цих команд. Усі клуби за те, щоб U-21 і U-19 проводилися. Це норма УЄФА", – підкреслив Циганик на своїй відео-конференції в YouTube.

Нагадаємо, що команди Олімпіка U-21 і U-19 дискваліфіковані з молодіжного чемпіонату за договірні матчі і основна команда не зможе приймати участь в УПЛ через регламент УЄФА.

Арсенал-Київ – Карпати та ще два матчі заключного туру УПЛ. Анонс

blog_ava
Сон зізнався, що перед фіналом Ліги чемпіонів його надихає колишній гравець Манчестер Юнайтед
06:30
717
Теги
Олімпік Олімпік Ігор Циганик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
48
хв
Челсі
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук