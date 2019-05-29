Циганик: Олімпік має бути повністю дискваліфікований або опинитись у Першій лізі

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про санкції, які після закінчення сезону можуть бути накладені на донецький Олімпік.

"Зараз усі великі люди шукають можливості, вичитують регламент для того, щоб прийняти рішення. Апеляційний комітет, швидше за все, залишить попереднє рішення. Тому що жодних доказів, що футболісти невинні, не надано. Команди U-21 і U-19 дискваліфіковані. Найближчим часом має бути рішення.

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Не знаю, чого його так довго затягують. Можливо, рішення навмисно затягують до закінчення чемпіонату, щоб розуміти, який склад учасників буде на наступний сезон. Існують різні варіанти: повна дискваліфікація Олімпіка, або Олімпік опиниться в Першій лізі. Тому що U-21 і U-19 немає.

Не знаю, яке має бути виправдання, щоб Олімпік існував в УПЛ далі без цих команд. Усі клуби за те, щоб U-21 і U-19 проводилися. Це норма УЄФА", – підкреслив Циганик на своїй відео-конференції в YouTube.

Нагадаємо, що команди Олімпіка U-21 і U-19 дискваліфіковані з молодіжного чемпіонату за договірні матчі і основна команда не зможе приймати участь в УПЛ через регламент УЄФА.

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