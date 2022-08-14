"Хто зараз виглядає сильніше – Динамо, чи Шахтар? М'яч – круглий, поле – зелене, суддя – в чорному, як кажуть футболісти. Тут важко сказати. Якщо говорити загалом за потенціалом – звичайно, Динамо, тому що воно останнім часом не було настільки залежним від легіонерів. Практично ніхто не пішов, залишився збитий колектив, який вже має навіть досвід перемоги в чемпіонаті України.

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У Шахтаря зараз зовсім інша ситуація. Шахтар повинен з українських футболістів зліпити більш-менш команду, яка зможе бути конкурентною у внутрішньому чемпіонаті та в Європі. Чи вдасться це зробити Йовічевічу? Подивимося. Але якщо говорити зараз, конкретно в цей момент, то я вважаю, що Динамо суттєво сильніше і є головним фаворитом чемпіонату.

Шахтар буде ще кидати багато разів у різні боки. Збудувати нову команду – дуже непросто. Тому Динамо зараз виглядає перспективніше", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України має розпочатись вже незабаром, 23 серпня. У Динамо запланована зустріч з Інгульцем, а Шахтар розпочне кампанію грою з Металістом 1925.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає вже другий клуб і підпускає ще пару конкурентів – лише Динамо захищає рейтинг