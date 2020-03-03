Циганик назвав умову, за якої Михайличенко залишиться в Динамо на наступний сезон

Відомий журналіст Ігор Циганик поділився своєю інформацією щодо подальшої співпраці Динамо з головним тренером команди Олексієм Михайличенком.

"У Михайличенка є кредит довіри до закінчення чемпіонату, це однозначно. Якщо Динамо посяде другу сходинку турнірної таблиці, то він готуватиме команду до кваліфікації Ліги чемпіонів, це також однозначно.

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Зараз важко говорити, яка буде доля Михайличенка. Ще залишилось 12 матчів, в яких може статися все, що завгодно. Шахтар почав втрачати очки, Зоря у другому таймі проти Олімпіка показала, що теж може втрачати. У Динамо зовсім не критична ситуація", – підкреслив Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, сьогодні (3 березня) Динамо прийматиме Колос в рамках 21 туру УПЛ, початок о 19:30.

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