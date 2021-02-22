"Якщо у Чорноморця зміняться власники, то я не відкидаю варіанту, що хтось з іменитих у минулому українських футболістів очолить команду. Чому б і не Шовковський?

Шовковський може стати головним тренером Чорноморця

Так, цілком ймовірна зміна власника у одеської команди, але якщо вийде домовитися з Клімовим. Проте він зайняв таку позицію... Вимагає, щоб йому заплатили стільки грошей, скільки він сам хоче за бренд під назвою Чорноморець. Чи готові будуть заплатити потенційні покупці такі гроші – це вже питання.

Але я сумніваюся, що при Клімові команду очолить Шовковський. Він – це ім'я, і ​​якщо він буде ставити завдання, то вони будуть серйозними", – сказав Циганик у програмі Циганик LIVE.

Нагадаємо, нещодавно Чорноморець залишився без головного тренера – Сергій Ковалець покинув "моряків" через серйозну заборгованість по зарплаті. Після першого кола одесити посідають у турнірній таблиці Першої ліги третю сходинку, набравши 28 очок.

"Протасов у Японії навчив мене "Заповіту" Шевченка": абхазець у збірній України – про слово Суркіса і сережку Леоненка