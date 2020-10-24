Журналіст Ігор Циганик розповів про особливу увагу від Луческу до одного з гравців Динамо.

"Мені здається, що Шапаренко – улюбленець Луческу. Є футболісти, яким потрібно постійно говорити, що вони важливі та добре грають, і вони тоді будуть розкриватися.

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Дуже сильно був задоволений Шапаренком і Шевченко в жовтневих поєдинках збірної України з Францією, Німеччиною та Іспанією. Гравець Динамо виконав дуже великий обсяг роботи у матчі з Ювентусом. У нього не все виходить те, що він задумав, але якщо на гру дивитися на стадіоні з трибун, то помітно, що у нього дуже нестандартні ходи", – заявив журналіст у своїй програмі Циганик Live.

У минулому сезоні УПЛ Шапаренко провів 15 матчів, в яких відзначився голом та асистом. Для порівняння, у нинішньому розіграші Микола зіграв у 6-ти поєдинках – гол та два асисти.

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