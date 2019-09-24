Циганик назвав три шокуючі варіанти для Реброва, якщо він повернеться в Україну

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі "Циганик LIVE" оцінив роботу Сергія Реброва у Ференцвароші.

"Ребров дуже добре працює в Угорщині і росте там як тренер. Він не чекає, що його кудись запросять, а бере команду і працює з нею. Досягає з нею результату, набиває "шишки".

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Звичайно, рівень Ференцвароша нижчий за рівень Динамо, але він досягає результатів і намагається підняти команду на новий рівень.

Мені дуже шкода, що Ребров не працює в Україні. Це думаючий тренер, який ще повернеться в Динамо. Або Шахтар, тому що там він починав свою велику кар'єру. Можливо, повернеться у збірну України", – сказав Циганик.

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