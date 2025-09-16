– Хто на вашу думку стане найкращим бомбардиром УПЛ в поточному сезоні?

– Важко сказати. Я не думаю, що найкращий бомбардир УПЛ заб'є багато голів. Дуже важко забиваються м'ячі в українському чемпіонаті, тому що дуже мало моментів. Ось це я помітив, якщо говорити безпосередньо про матчі, то дуже мало нагод.

Циганик назвав найкращого тренера УПЛ на старті сезону – несподіваний вибір

Як наслідок, забитих м'ячів буде не дуже багато. Саме тому в топ-бомбардирів не буде дуже багато забитих голів.

Мені важко виділити когось конкретно. Можливо, Еліас з Шахтаря, якщо партнери будуть створювати нагоди. Можливо Едуардо Герреро в Динамо роззабивається. Лідери чемпіонату будуть десь серед фаворитів. В мене таке от розуміння. Але м'ячів багато не буде, – спрогнозував журналіст Ігор Циганик в ефірі своєї програми на YouTube-каналі.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 найкращим бомбардиром УПЛ став Владислав Ванат, який забив 17 голів. Після цього 23-річний українець перейшов до іспанської Жирони.

Динамо потрібні глобальні зміни – Ребров, Йовічевіч і ще три варіанти на заміну Шовковському