Циганик назвав позицію в Динамо, яка не є критичною

Бельгія — 20:41 686
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Соболь офіційно став чемпіоном Бельгії – ще троє українців зіграють у Лізі чемпіонів
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Іспанського ветерана звинуватили в причетності до договірних матчів – велику аферу організували екс-гравці РеалаІспанія — 20:15 468
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"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛАнглія — 19:20 2996
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Шахтар може прийняти Динамо в Києві – УАФ наважилася на безпрецедентний крокУкраїна — 18:55 1393
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Яремчук відмовився переходити в клуб АПЛБельгія — 17:47 4738