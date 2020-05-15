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Циганик назвав позицію в Динамо, яка не є критичною

21:09 303 Читать на русском
Циганик назвав позицію в Динамо, яка не є критичною
Артем Шабанов та Віталій Миколенко / Фото ФК Динамо

Відомий журналіст Ігор Циганик поділився думками щодо майбутніх трансферів Динамо.

"Чи буде Динамо шукати лівоногого центрального захисника? Динамо постійно перебуває в пошуку. Такі клуби весь час шукають хороших футболістів.

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Але у Динамо є лівоногий центральний захисник – це Артем Шабанов. І на цій позиції може зіграти Миколенко, тому вона не є критичною для команди на сьогоднішній день", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

За інформацією ЗМІ, Миколенком зацікавились одразу кілька італійських клубів, зокрема Мілан.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Ігор Циганик Віталій Миколенко Віталій Миколенко Артем Шабанов Артем Шабанов
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