Циганик назвав позицію в Динамо, яка не є критичною

Відомий журналіст Ігор Циганик поділився думками щодо майбутніх трансферів Динамо.

"Чи буде Динамо шукати лівоногого центрального захисника? Динамо постійно перебуває в пошуку. Такі клуби весь час шукають хороших футболістів.

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Але у Динамо є лівоногий центральний захисник – це Артем Шабанов. І на цій позиції може зіграти Миколенко, тому вона не є критичною для команди на сьогоднішній день", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

За інформацією ЗМІ, Миколенком зацікавились одразу кілька італійських клубів, зокрема Мілан.

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