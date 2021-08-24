Відомий журналіст Ігор Циганик вважає, що навіть колосальний досвід не допоможе Андрію Пятову завоювати місце у рамці головної команди країни через відсутність ігрової практики.

"У Бущана і Трубіна травми. У нас залишаються Пятов, Лунін і Різник. Я ставлю все-таки на Різника, тому що у нього є постійна ігрова практика.

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Хоча Петраков може поставити і Пятова за рахунок його досвіду. Досвід досвідом, але потрібно мати постійну ігрову практику. Особливо воротарям. Якщо голкіпер мало грає, згадайте Луніна в матчі з Польщею… Так само у поєдинку Кубка Іспанії він стояв не дуже переконливо за Реал.

Воротарю потрібна довіра. На даний момент Різник має ігрову практику і, я думаю, він цілком може стати основним голкіпером на найближчі матчі збірної України", – сказав Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, через травми Георгія Бущана та Анатолія Трубіна новий наставник збірної України Олександр Петраков викликав до табору "синьо-жовтих" Андрія Луніна, Дмитра Різника та Андрія Пятова, який раніше оголосив про завершення кар'єри у національній команді.

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