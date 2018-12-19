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Циганик назвав найкращого українського гравця 2018 року

09:29 975 Читать на русском
Циганик назвав найкращого українського гравця 2018 року
Ігор Циганик / Фото з соцмереж

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик визначився, хто, на його думку, став найкращим українським футболістом за останній рік.

"Як на мене, це Циганков.

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Не дивлячись на те, що у команди були провали, він відіграв дуже стабільно. Український футболіст – Циганков. Якщо говорити про легіонерів, то можливо конкуренцію йому б склав Маліновський. Але як на мене, Циганков яскравіший", – сказав ведучий в ефірі програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, в поточному сезоні чемпіонату України Циганков провів 18 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 3-ма асистами.

Теги
Віктор Циганков Віктор Циганков Ігор Циганик
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