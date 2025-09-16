"Взагалі подивіться, як Олександр Антоненко стартував в УПЛ. Немає в людини чогось такого... Він не виходить на прес-конференції, не каже, що вони готують плато для старту кудись і так далі.

Людина виходить і свою роботу виконує, робить прості речі. Це футболіст колишній. Він не намагається себе продати. Якщо говорити про старт чемпіонату, то для мене Антоненко є найкращим тренером цього відтинку.

Чому? Тому що з тими футболістами, в якого вони є він побудував дуже хорошу гру й набрав потрібну кількість очок. При тому всьому він ще й відібрав очки в київського Динамо. Людина не дає інтерв'ю і не вчить всіх нас, що їм треба простір чи ще щось там, – заявив журналіст Ігор Циганик в ефірі своєї програми на YouTube-каналі.

Нагадаємо, що після п'яти стартових турів Оболонь посідає 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату України. У доробку "пивоварів" 8 очок.

