"Не виключено, що Шахтар справді зіграє Лігу чемпіонів у Польщі. По-перше, там зараз багато українців, які б заповнили трибуни.

"Понавозили аферистів у Шахтар": Циганик "викрив" винуватця хаосу і віщує донеччанам великі проблеми

По-друге, збірна України розглядає Польщу для проведення матчів Ліги націй. І все це логічно", – зазначив Циганик у своїй програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Шахтар офіційно отримав право зіграти в групі Ліги чемпіонів сезону 2022/23. Завдяки вильоту Вільяреала з ЛЧ у найпрестижнішому євротурнірі залишилися виключно команди, які вже гарантували собі груповий етап на наступний сезон через свої національні чемпіонати. Тому путівка, яка звільнилася після дискваліфікації Росії, дісталася Україні.

Росія напала на Україну: нові суперники збірної України, продаж Челсі, жахіття в будинку власника клубу УПЛ (LIVE)