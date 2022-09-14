Коментатор та журналіст Ігор Циганик заявив, що до півзахисника Руху Марка Сапуги є чималий інтерес від українських та іноземних команд.

"Я знаю, що зараз дуже ганяються за Сапугою. Його переглядають і в Україні, і в Європі. Прогнозую, що цей футболіст може вирости у дуже гарного майстра.

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Демонструвати зрілий футбол у такому молодому віці – це дуже добрий рівень. Думаю, за Сапугу Рух проситиме не менше, ніж за Сича, а можливо, й більше", – заявив Циганик в авторській програмі на YouTube.

У поточному сезоні хавбек збірної України U-19 провів за львів'ян вже 4 матчі, у яких відзначився однією результативною передачею. Влітку 19-річного Сапугу хотів придбати Шахтар, але Козловський виставив солідний цінник – 7 мільйонів євро.

Рух здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Зорю завдяки хет-трику Таллеса